Заб'ю двічі по десять м'ячів! Як Берлусконі програв Шевченку власну яхту

Перехід Андрія Шевченка до Мілана з київського Динамо у травні 1999 року став справжньою бомбою в українському футболі. Італійський клуб виклав за гравця 25 мільйонів доларів

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Через 22 роки Андрій Шевченко знову повернувся до Італії. Цього разу 45-річний українець працюватиме головним тренером клубу Серії А – не близького йому Мілана, а Дженоа.

У зв'язку з цим поверненням згадаємо одну цікаву історію з минулого. На початку 2000-х в Україні ходили чутки, що тодішній власник Мілана Сільвіо Берлусконі пообіцяв Андрію Шевченку подарувати свою яхту, якщо той заб'є у дебютному для себе чемпіонаті Італії 25 м'ячів.

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І начебто навіть подарував, хоча форвард не дотягнув до норми один м'яч. Але насправді все було трохи не так, хоча суперечка мала місце.

Більш правдиву історію розповів нинішній генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе, який на рубежі століть працював у Мілані і мав безпосереднє відношення до переїзду Шевченка на Апенніни.

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"Дуже добре пам'ятаю той день, коли ми з Андрієм невдовзі після його переходу до Мілана приїхали на віллу Берлусконі. Перше, що сказав мені Сільвіо: "Резо, ти подивися, який кришталево чистий хлопець. Впевнений, що він у нас заграє. Радий, якщо в першому сезоні заб'є хоча б десять м'ячів".

Коли я переклав Андрію побажання боса, він відповів: "Резо, скажи, що я заб'ю двічі по десять". На це Берлусконі посміхнувся і сказав: "Ну, якщо вийде хоча б 15, дам під час відпустки свою яхту для круїзу Середземним морем..."

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Ці слова згодом підтвердив і сам Шевченко.

"Була історія, яку можу підтвердити. Берлусконі перед початком сезону пообіцяв: якщо стану найкращим бомбардиром італійського чемпіонату, зможу провести відпустку на його яхті та у його домі – і слово дотримався", – згадував пізніше Шевченко.

Влітку, як і було зазначено, Андрій отримав у своє розпорядження 30-метрову красуню-яхту. Разом з ним тоді в невелику подорож вирушили і деякі партнери по команді, зокрема Паоло Мальдіні, Массімо Амброзіні та Алессандро Костакурта.

Під час ігрової кар'єри в Мілані Шевченко двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, став володарем Золотого м'яча, виграв Серію А, став переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА.