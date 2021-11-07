Шевченко може відразу виграти з Дженоа трофей: треба здолати Мілан

Перед новим тренером Дженоа Андрієм Шевченком стоїть складне завдання – врятувати "грифонів", що перебувають у зоні вильоту в Серії А, від пониження в дивізіоні.
Водночас уже у дебютному сезоні в Дженоа, з яким Андрій Миколайович уклав контракт до літа 2024 року, українець може вибороти трофей.
Мова про Кубок Італії-2021/22.
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У нинішньому кубковому розіграші, ще до Шевченка, Дженоа пробився до 1/16 фіналу, де 14 грудня на своєму полі прийме іншого аутсайдера Серії А – Салернітану. Є всі шанси проходити до 1/8 фіналу Кубка Італії.
А там, як уже зараз відомо, на переможця пари Дженоа – Салернітана чекає Мілан. Гра відбудеться на "Сан-Сіро" у січні. Шева проти своєї колишньої команди – Оце була б битва!
Утім, у букмекерів Дженоа поки що лише 13-й претендент на виграш Кубка Італії – з коефіцієнтом 150. А головним фаворитом є чинний володар трофею – Ювентус.
Котирування на виграш Кубка Італії-2021/22
- Ювентус – 3.00
- Інтер – 3.75
- Аталанта – 5.50
- Мілан – 6.50
- ... Дженоа – 150.0
Зазначимо, що за свою історію Дженоа виграв дев'ять чемпіонств Італії та один національний кубок – але все це було ще до Другої світової.
Очоливши "грифонів", Шевченко заявив: "Давайте разом почнемо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію".
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