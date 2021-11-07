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Шевченко може відразу виграти з Дженоа трофей: треба здолати Мілан

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 18:39
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Уже в дебютному сезоні біля керма Дженоа Андрій Шевченко має шанси принести команді титул володаря Кубка Італії
Шевченко і трофей Кубка Італії
Шевченко і трофей Кубка Італії / Фото: Getty Images

Перед новим тренером Дженоа Андрієм Шевченком стоїть складне завдання – врятувати "грифонів", що перебувають у зоні вильоту в Серії А, від пониження в дивізіоні.

Водночас уже у дебютному сезоні в Дженоа, з яким Андрій Миколайович уклав контракт до літа 2024 року, українець може вибороти трофей.

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Мова про Кубок Італії-2021/22.

У нинішньому кубковому розіграші, ще до Шевченка, Дженоа пробився до 1/16 фіналу, де 14 грудня на своєму полі прийме іншого аутсайдера Серії А – Салернітану. Є всі шанси проходити до 1/8 фіналу Кубка Італії.

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А там, як уже зараз відомо, на переможця пари Дженоа – Салернітана чекає Мілан. Гра відбудеться на "Сан-Сіро" у січні. Шева проти своєї колишньої команди – Оце була б битва!

Шевченко і Піолі
Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Утім, у букмекерів Дженоа поки що лише 13-й претендент на виграш Кубка Італії – з коефіцієнтом 150. А головним фаворитом є чинний володар трофею – Ювентус.

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Котирування на виграш Кубка Італії-2021/22

  • Ювентус – 3.00
  • Інтер – 3.75
  • Аталанта – 5.50
  • Мілан – 6.50
  • ... Дженоа – 150.0

Шевченко і його команда
Шевченко і його команда / Фото: Getty Images

Зазначимо, що за свою історію Дженоа виграв дев'ять чемпіонств Італії та один національний кубок – але все це було ще до Другої світової.

Очоливши "грифонів", Шевченко заявив: "Давайте разом почнемо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію".

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