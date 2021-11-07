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А дружина в курсі? Дивна реакція Крістен Пазік на призначення Шеви в Дженоа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 18:03
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Судячи зі сторінки американської дружини Андрія Шевченка в Instagram, вона не помітила укладання чоловіком контракту з аутсайдером Серії А
Андрій Шевченко і його дружина Крістен
Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

У неділю, 7 листопада, Шевченко став новим тренером Дженоа, уклавши з клубом із Генуї контракт до літа 2024 року.

Перший матч біля керма "грифонів" Шева проведе 21 листопада – у Гунеї проти Роми Жозе Моурінью.

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Тим часом дружина володаря "Золотого м'яча"-2004 Крістен Пазік публічно досі не відреагувала на призначення Шеви коучем Дженоа.

Натомість, правда, у себе в сторіз Крістен опублікувала три фото, що стосуються сьогоднішнього дербі Мілан – Інтер.

"Let's go Milan" ("Вперед, Мілан!") – написала Крістен, на одному зі знімків показавши Андрія Шевченка проти Інтера, коли той виступав за Мілан. Причому до цього фото Пазік додала червоне серце.

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Нагадаємо, саме у тренери Мілана активно сватали Шевченка, але там вирішили зробити ставку на нинішнього коуча Стефано Піолі.

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Утім, двері для Шеви-тренера в Мілані точно не зачинені!

Шевченко і Піолі
Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

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