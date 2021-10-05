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Мілану довелося відмовитися від Шевченка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 08:58
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Італійський клуб, який хотів би очолити Шева, вирішив зробити ставку на іншого фахівця
Шевченко і Піолі
Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Очолити Мілан є моєю мрією", – говорив, ще будучи наставником збірної України, Андрій Шевченко.

Однак, схоже, мрії нині безробітного Шеви не збутися – принаймні, найближчі рік-два.

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Як повідомляє Football Italia, керівництво Мілана має намір запропонувати новий контракт чинному тренеру команди 55-річному Стефано Піолі, чия угода розрахована до кінця поточного сезону.

Тренер Мілана Стефано Піолі
Тренер Мілана Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Отже, призначення Шеви коучем Мілана відкладається до кращих для нього часів.

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Мілан повторив свій кращий старт в Серії А
Мілан повторив свій кращий старт в Серії А / Фото: REUTERS

Нагадаємо, після семи турів нинішнього чемпіонату Італії Мілан під керівництвом Піолї набрав 19 очок, повторивши рекордно успішний старт сезону 2003/2004, коли кольори команди ще в статусі гравця захищав Шевченко. Символічно, що тоді "россонері" виграли чемпіонський титул, а українець удостоївся "Золотого м'яча".

Самого Шеву тим часом сватають до Селтіка з Глазго – фартового для Андрія Миколайовича міста. Там збірна України при ньому обіграла Швецію, вийшовши до 1/4 фіналу Євро-2020.

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