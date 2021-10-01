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Шева і його дружина-американка змагаються, хто краще привітає сина з днем народження

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 жовтня, 18:23
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1 жовтня виповнюється дев'ять років синові легендарного українського футболіста і тренера Андрія Шевченка. Шева і його дружина Крістен Пазік привітали іменинника в соцмережах
Олександру Шевченко виповнилося дев'ять років
Олександру Шевченко виповнилося дев'ять років / Фото: Instagram

Олександру Шевченко сьогодні виповнилося дев'ять років. Він є третім сином в родині Шевченка і Пазік, а всього подружжя виховує чотирьох дітей.

Читайте також: Шева відзначить день народження з Кличком в Шотландії

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

"9 років на цій планеті. З днем народження, наш Оле! Така особлива маленька душа. Дякую, що вибрав нас. Сьогодні ми святкуємо!", – написала Крістен в Instagram.

"З Днем Народження нашого Олександра. 9 дивовижних років, і це не межа. Ти багато чому нас навчив, і нам пощастило, і ми щасливі, що у нас є ти. З днем народження, мій син", – а таке повідомлення у себе на сторінці залишив Шева.

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Нагадаємо, що 29 вересня самому Шевченку виповнилося 45 років. З днем народження його привітала племінниця: яка ж вона красуня!

Сімейні фото Олександра Шевченко

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