Шева и его жена-американка соревнуются, кто лучше поздравит сына с днем рождения

1 октября исполняется девять лет сыну легендарного украинского футболиста и тренера Андрею Шевченко. Шева и его супруга Кристен Пазик поздравили именинника в соцсетях

Александру Шевченко исполнилось девять лет / Фото: Instagram

Александру Шевченко сегодня исполнилось девять лет. Он является третьим сыном в семье Шевченко и Пазик, а всего супруги воспитывают четырех детей.

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Джордан Шевченко (29 октября 2004)

Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)

Александр Шевченко (1 октября 2012)

Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

"9 лет на этой планете. С днем рождения, наш Але! Такая особенная маленькая душа. Спасибо, что выбрал нас. Сегодня мы празднуем!", – написала Кристен в Instagram.

"С Днем Рождения нашего Александра. 9 удивительных лет, и это не предел. Ты многому нас научил, и нам повезло, и мы счастливы, что у нас есть ты. С днем рождения, мой сын", – а такое сообщение у себя на странице оставил Шева.

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Напомним, что 29 сентября самому Шевченко исполнилось 45 лет. С днем рождения его поздравила племянница: какая же она красотка!

Семейные фото Александра Шевченко

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