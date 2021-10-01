30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Шева и его жена-американка соревнуются, кто лучше поздравит сына с днем рождения

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 октября, 18:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
1 октября исполняется девять лет сыну легендарного украинского футболиста и тренера Андрею Шевченко. Шева и его супруга Кристен Пазик поздравили именинника в соцсетях
Александру Шевченко исполнилось девять лет
Александру Шевченко исполнилось девять лет / Фото: Instagram

Александру Шевченко сегодня исполнилось девять лет. Он является третьим сыном в семье Шевченко и Пазик, а всего супруги воспитывают четырех детей.

Читайте также: Шева отметит день рождения с Кличко в Шотландии

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

"9 лет на этой планете. С днем рождения, наш Але! Такая особенная маленькая душа. Спасибо, что выбрал нас. Сегодня мы празднуем!", – написала Кристен в Instagram.

"С Днем Рождения нашего Александра. 9 удивительных лет, и это не предел. Ты многому нас научил, и нам повезло, и мы счастливы, что у нас есть ты. С днем рождения, мой сын", – а такое сообщение у себя на странице оставил Шева.

Реклама

Напомним, что 29 сентября самому Шевченко исполнилось 45 лет. С днем рождения его поздравила племянница: какая же она красотка!

Семейные фото Александра Шевченко

Реклама

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 2 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять