Шева відзначить день народження з Кличком у Шотландії

Сьогодні колишньому тренеру збірної України, володареві "Золотого м'яча" Андрію Шевченку виповнюється 45. Цю дату він відсвяткує у колі сім'ї, а потім з ключкою в руках складе компанію Володимиру Кличку

Шева вийде на поле - тільки для гольфа / Фото: Getty Images, Instagram

Уже в статусі 45-річного чоловіка Андрій Шевченко візьме участь у престижному турнірі з гольфу під назвою Alfred Dunhill Links Championship, який триватиме з 30 вересня по 3 жовтня в шотландському місті Сент-Ендрюс, область Файф.

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Там розташоване одне з найстаріших полів у світі для гольфу, на якому грали ще з 15-го століття, його називають не інакше як "домом для гольфу".

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Фішка цього турніру в тому, що в ньому беруть участь дуети, складені з професійних гравців і зірок-аматорів. Зокрема, партнером Андрія Шевченка по команді буде італійський гольфіст Лоренцо Гальї. Їхніми першими суперниками стануть нідерландці Віл Бесселінг (профі) і Рууд Гулліт (любитель).

Виступить в Alfred Dunhill Links Championship і Володимир Кличко. Його напарником в дуеті є німецький гольфіст Максиміліан Кіффер.

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