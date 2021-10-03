3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Футбол тут ні до чого: Шеву хочуть відправити на Олімпіаду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 18:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віцепрезидент Федерації гольфу України Юрій Сапронов переконаний, що колишній головний тренер футбольної збірної України міг би отримати wild card для участі в турнірі з гольфу на Олімпіаді
У Шевченка ключки для гольфу з прапором України
У Шевченка ключки для гольфу з прапором України / Фото: Getty Images, Instagram

Володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко жодного разу не брав участі в Олімпіаді як футболіст, але міг би зробити це як гольфіст. Про це заявив віцепрезидент української Федерації гольфу Юрій Сапронов.

Читайте також: Шевченко може очолити легендарний британський клуб

"Якби Андрій захотів грати на гольфовому турнірі Олімпіади, а НОК України або Міністерство спорту йому б це запропонувало, то саме під прізвище Шевченка ми отримали б wild card ("особливе запрошення"), і він міг би там зіграти", – наводить слова Юрія Сапронова Tribuna

"Український гольф молодий і на найближчі дві Олімпіади ми за рейтингом не зможемо підготувати спортсмена або спортсменку на Олімпійські ігри. Ми колись до цього прийдемо, але це довгий шлях. А під Шеву wild card Україна могла б отримати. Це моя думка", – сказав Сапронов.

Реклама

Відзначимо, що наступні літні Олімпіади відбудуться в 2024 і 2028 роках – у Парижі і Лос-Анджелесі.

За словами Сапронова, Шеві, нехай він і не професіонал у гольфі, могли б видати особливе запрошення на Олімпіаду, з огляду на те, як би це сприяло популяризації гольфу.

"У 2013 році ми провели в Харкові змагання, в яких брали участь 150 людей з 33 країн світу. Турніру такого рівня в Україні ще не було. У мене, як у господаря, було чотири wild card для любителів. Одну з них отримав Андрій Шевченко. Він грав у нас", – згадує Сапронов

"Коли потім ми з директорами Challenge Tour аналізували змагання в Харкові, то мені сказали: "Юро, ми отримуємо 200-300 публікацій за підсумками таких турнірів. Тепер ми отримали 900 згадувань у ЗМІ і в 700 з них писали, що Шевченко взяв участь в професійному турнірі з гольфу. Це тоді було всюди – на BBС, CNN, Euronews, Eurosport".

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

19:30

Шахтар

2.90

3.20

2.42

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
0:0
Дивись на:
2:0
Дивись на:
1:0
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти