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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"У футболі це тільки перший тайм!": Президент України привітав найкращого футболіста країни з ювілеєм

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 вересня, 17:10
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Сьогодні 45-річчя святкує легенда українського футболу Андрій Шевченко. Президент України Володимир Зеленський привітав уславленого футболіста і тренера з ювілеєм
Президент України привітав Андрія Шевченка з ювілеєм
Президент України привітав Андрія Шевченка з ювілеєм / Фото: Офис Президента Украины

На офіційній сторінці у Facebook Володимир Зеленський відзначив величезний внесок Андрія Шевченка в розвиток українського футболу та згадав найвизначніші досягнення легенди футболу.

"Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один.

Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м’яч".

А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи.
Андрій Шевченко.

Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45!

У футболі – це лише 1-й тайм. Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже – на радість усім нам і на славу всій Україні.
З днем народження, Андрій Шевченко! – привітав легенду Володимир Зеленський.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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