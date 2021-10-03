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Футбол тут ни при чем: Шеву хотят отправить на Олимпиаду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 октября, 18:37
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Вице-президент Федерации гольфа Украины Юрий Сапронов уверен, что бывший главный тренер футбольной сборной Украины мог бы получить wild card для участия в турнире по гольфу на Олимпиаде
У Шевченко клюшки для гольфа с флагом Украины
У Шевченко клюшки для гольфа с флагом Украины / Фото: Getty Images, Instagram

Обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко ни разу не участвовал в Олимпиаде как футболист, но мог бы сделать это как гольфист. Об этом заявил вице-президент украинской Федерации гольфа Юрий Сапронов.

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"Если бы Андрей захотел играть на гольфовом турнире Олимпиады, а НОК Украины или Министерство спорта ему бы это предложило, то как раз под фамилию Шевченко мы получили бы wild card ("особое приглашение"), и он мог бы там сыграть", – приводит слова Юрия Сапронова Tribuna

"Украинский гольф молодой и на ближайшие две Олимпиады мы по рейтингу не сможем подготовить спортсмена или спортсменку на Олимпийские игры. Мы когда-то к этому придем, но это долгий путь. А под Шеву wild card Украина могла бы получить. Это мое мнение", – сказал Сапронов.

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Отметим, что следующие летние Олимпиады пройдут в 2024 и 2028 годах – в Париже и Лос-Анджелесе.

По словам Сапронова, Шеве, пусть он и не профессионал в гольфе, могли бы выдать особое приглашение на Олимпиаду, учитывая то, как бы это способствовало популяризации гольфа.

"В 2013 году мы провели в Харькове соревнования, в которых принимали участие 150 человек из 33 стран мира. Турнира такого уровня в Украине еще не было. У меня, как у владельца, было четыре wild card для любителей. Одну из них получил Андрей Шевченко. Он играл у нас", – вспоминает Сапронов

"Когда потом мы с директорами Challenge Tour анализировали соревнования в Харькове, то мне сказали: "Юра, мы получаем 200-300 публикаций по итогам такого рода турниров. Теперь мы получили 900 упоминаний в СМИ и в 700 из них писали, что Шевченко принял участие в профессиональном турнире по гольфу. Это тогда было повсюду – на BBС, CNN, Euronews, Eurosport".

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