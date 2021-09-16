Шевченка звуть в європейську збірну – конкуренцію йому складе німець, який відмовив Росії

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку претендентів на пост наставника збірної Туреччини. Конкуренцію йому складе німець Штефан Кунц

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

Раніше з'явилися чутки, що Андрія Шевченка кличуть у США, але українець може залишитися в Європі.

Як повідомляє kicker.de, в послугах Шевченка зацікавлена збірна Туреччини. Втім, у українця є серйозний конкурент – німець Штефан Кунц.

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Минулого літа Кунц вів переговори про роботу в збірній Росії, але в результаті сторони не змогли домовитися. Замість нього Росію очолив Валерій Карпін.

Головний тренер збірної Німеччини U-21 навіть їздив до Стамбула на переговори, але остаточного рішення сторони поки не прийняли.

Збірна Туреччини залишилася без тренера після звільнення Шенола Гюнеша. В останньому матчі під його керівництвом турки були розгромлені Нідерландами 1:6. У відборі на ЧС-2022 йде на третьому місці в групі G, відстаючи від лідера всього на два бали.