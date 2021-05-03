Андрій Шевченко мріє очолити Мілан

Головний тренер збірної України як гравець вигравав Лігу чемпіонів з Міланом і завоював "Золотий м'яч" як кращий футболіст Європи

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Наставник збірної України Андрій Шевченко раніше згадував програний фінал Ліги чемпіонів Ліверпулю: "Три місяці прокидався з криками". Тоді Шевченко не забив пенальті в післяматчевій серії і Мілан програв трофей. Зараз Андрій Миколайович не проти повернутися в Мілан, але вже як тренер.

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"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Коли приходить новий гравець, він відразу відчуває себе частиною цього. Очолити Мілан є моєю мрією", – цитує Шевченка в Twitter журналіст Ніколо Скіра.

Як гравець Шевченко виступав у Мілані з 1999 по 2006 рік, а також в сезоні-2008/09. Український форвард забив 175 м'ячів у 322 матчах за клуб, у 2004 році став володарем "Золотого м'яча".

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У нинішньому сезоні Мілан розташовується на 4-му місці в таблиці Серії А, набравши 69 очок в 34 турах.