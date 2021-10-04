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Так Шевченко залишиться без роботи: в Мілані і без нього справи йдуть відмінно

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 10:57
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Італійський Мілан набрали 19 очок після 7 турів в Серії А і повторив свій кращий старт в чемпіонаті Італії – тоді вони завоювали золоті медалі
Мілан повторив свій кращий старт в Серії А
Мілан повторив свій кращий старт в Серії А / Фото: REUTERS

Стільки ж очок після семи турів Мілан мав в сезоні 2003/2004, коли кольори команди ще захищав легендарний українець Андрій Шевченко.

Згодом Мілан завоював золоті медалі чемпіонату Італії, а Шева в кінці року удостоївся нагороди "Золотий м'яч".

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Правда, в поточному сезоні Мілан поки займає другою рядок в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи на два бали від Наполі.

Шевченко знову на "Сан-Сіро"
Шевченко знову на "Сан-Сіро" / Фото: Instagram

До речі, раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко може очолити Мілан. Але з такими результатами "росонері" при нинішньому наставнику Стефано Піолі Шеві поки нічого не світить.

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Зате Шевченко може очолити легендарний британський клуб. 45-річний тренер також говорить по-англійськи і добре знає місцевий стиль гри.

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