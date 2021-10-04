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Так Шевченко останется без работы: в Милане и без него дела идут отлично

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 10:57
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Итальянский Милан набрали 19 очков после 7 туров в Серии А и повторил свой лучший старт в чемпионате Италии – тогда они завоевали золотые медали
Милан повторил свой лучший старт в Серии А
Милан повторил свой лучший старт в Серии А / Фото: REUTERS

Столько же очков после семи туров Милан имел в сезоне 2003/2004, когда цвета команды еще защищал легендарный украинец Андрей Шевченко.

Впоследствии Милан завоевал золотые медали чемпионата Италии, а Шева в конце года удостоился награды "Золотой мяч".

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Правда, в текущем сезоне Милан пока занимает второю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на два балла от Наполи.

Шевченко снова на "Сан-Сиро"
Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

Кстати, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко может возглавить Милан. Но с такими результатами "росонери" при нынешнем наставнике Стефано Пиоли Шеве пока ничего не светит.

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Зато Шевченко может возглавить легендарный британский клуб. 45-летний тренер также говорит по-английски и хорошо знает местный стиль игры.

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