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Шевченко может возглавить легендарный британский клуб

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 09:53
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Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить шотландский Селтик. Украинец должен сместить австралийца с греческими корнями Ангелоса Постекоглу
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Под руководством Постекоглу Селтик провалил старт сезона – в Лиге Европы они проиграли два стартовых матча, а в чемпионате Шотландии идут на шестом месте, пишет The Sun.

Читайте также: Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России

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С разрешением на работу проблем не возникнет, поскольку бывший игрок Челси уже много лет имеет базу в Англии. 45-летний тренер также говорит по-английски и хорошо знает местный стиль игры.

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко
Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Работа в сборной Украины – единственный тренерский опыт Шевченко. Правда, довольно позитивный. Шева выводил сборную в элитный дивизион Лиги наций, а на Евро-2020 дошел до четвертьфинала.

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Ранее мы писали, что Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России. Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список претендентов на пост наставника сборной Турции.

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