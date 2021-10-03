Шевченко может возглавить легендарный британский клуб

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить шотландский Селтик. Украинец должен сместить австралийца с греческими корнями Ангелоса Постекоглу

Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Под руководством Постекоглу Селтик провалил старт сезона – в Лиге Европы они проиграли два стартовых матча, а в чемпионате Шотландии идут на шестом месте, пишет The Sun.

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С разрешением на работу проблем не возникнет, поскольку бывший игрок Челси уже много лет имеет базу в Англии. 45-летний тренер также говорит по-английски и хорошо знает местный стиль игры.

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Работа в сборной Украины – единственный тренерский опыт Шевченко. Правда, довольно позитивный. Шева выводил сборную в элитный дивизион Лиги наций, а на Евро-2020 дошел до четвертьфинала.

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Ранее мы писали, что Шевченко зовут в европейскую сборную – конкуренцию ему составит немец, отказавший России. Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список претендентов на пост наставника сборной Турции.