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Камбек на Сан-Сиро! Шева вернулся в Милан

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 сентября, 22:22
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Пока что – в качестве почетного гостя, но уже вскоре бывшему тренеру сборной Украины прочат пост наставника "россонери"
Шевченко снова на "Сан-Сиро"
Шевченко снова на "Сан-Сиро" / Фото: Instagram

Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игроцкие годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

При поддержке Шевы Милан победил 2:0.

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При этом самому Андрею Милан на стадионе сделал подарок – новую личную футболку клуба с номером "7" и фамилией Shevchenko.

"Спасибо за этот особенный презент", – написал Шева у себя в Instagram.

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Символично, что ровно 22 года назад, 12 сентября 1999 года, Шевченко отличился голом в дебютном официальном матче на "Сан-Сиро", поразив головой ворота Перуджи. "Россонери" выиграли тот поединок 3:1.

Официальный Twitter Милана не прошел мимо этой годовщины, вспомнив, как забил тогда украинец.

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Напомним, еще перед Евро-2020 Шевченко заявлял, что хотел бы возглавить Милан.

Но сейчас у "россонери" все отлично под руководством Стефано Пиоли: 3 победы в 3 матчах на старте Серии А и лидерство в турнирной таблице.

Впрочем, в комментариях к последнему посту Шевы в Instagram его фолловеры не сомневаются, что как только дела у Пиоли разладятся, безработный ныне Шева будет первым претендентом на пост главного тренера Милана.

Читайте также: Новый вызов для Шевченко! Он будет работать клюшкой с Гарри Реднаппом

Кстати, перед визитом на "Сан-Сиро" Шева посетил гонку Формулы-1 в Монце, где повстречался с Вин Дизелем, Франческо Тотти, Усейном Болтом и экс-тренером Ювентуса Андреа Пирло.

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