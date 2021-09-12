Шевченко с Болтом, Вин Дизелем и Тотти: на их глазах чуть не случилось убийство

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу с суперзвездами наблюдал за гонкой Формулы-1 в итальянской Монце, на которой едва не произошла трагедия

Шевченко на Формуле-1 - коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

После ухода из сборной Украины у Андрея Шевченко появилось немало свободного времени. Мы уже писали, что Шева взял в руки клюшку для гольфа на турнире для селебритис в Англии, где составил компанию Гарри Реднаппу и Полу Инсу.

Но еще более звездная компания оказалась у Шевченко на Гран-при Италии Формулы-1, состоявшемся 12 сентября на автодроме в Монце, под Миланом.

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Украинский обладатель "Золотого мяча"-2004 наблюдал за гонкой вместе с американским актером, звездой "Форсажа" Вином Дизелем, а также легендарным итальянским футболистом "Императором" Франческо Тотти и самым быстрым человеком на планете Земля – рекордсменом мира на стометровке из Ямайки Усейном Болтом.

Фотографиями с ними Шева поделился в сториз своего Instagram.

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Напомним, гонку, за которой наблюдал Шевченко, сенсационно выиграл австралийский пилот Макларена Даниэль Риккардо.

Между тем претенденты на чемпионский титул Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен в Монце не поделили трассу и после столкновения оба сошли с дистанции. При этом болид Ферстаппена приземлился на голову Хэмилтону. Жизнь британцу, оказавшемуся на волосок от смерти, спасла защитная система Halo.