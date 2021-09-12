12 сентября 14:00 Видео
Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

На волосок от смерти! На чемпиона Формулы-1 свалился болид

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 сентября, 18:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Болид Макса Ферстаппена приземлился на голову Льюису Хэмилтону во время Гран-при Италии. Британца спасла система Halo
Хэмилтон самостоятельно покинул болид
Хэмилтон самостоятельно покинул болид

Просто ужасная авария сегодня случилась во время Гран-при Италии в чемпионате Формулы-1. Не поделили трассу Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

Читайте также: На этапе Формулы-1 едва не произошло убийство. Жуткие кадры из Италии

Реклама

Сейчас в зачете пилотов разница между гонщиками в пять очков в пользу Ферстаппена. Тот борется за свой первый титул. А вот Хэмилтон если станет чемпионом, то обойдет самого Михаэля Шумахера. Сейчас у британца, как и у Шумахера, семь чемпионских званий.

Во время гонки Макс пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, после чего задел заднее колесо болида соперника – из-за этого Ред Булл подпрыгнул и приземлился на Мерседес сверху.

Реклама

Хэмилтона не раздавило лишь благодаря системе Halo, которая защищает голову гонщиков.

Реклама

Напомним, что последним пилотом, который умер от травм, полученных во время Гран-при Формулы-1 стал Жюль Бьянки. 25-летний француз осенью 2014 года в Японии попал в аварию. Его болид вылетел с трассы и врезался в эвакуатор.

У Бьянки диагностировали повреждение мозга. Врачи долгое время боролись за жизнь гонщика, но 17 июля 2015 года он умер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Воскресенье, 12 сентября
2:2
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять