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Шевченко з Болтом, Він Дізелем і Тотті: на їхніх очах ледь не сталося вбивство

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 вересня, 19:40
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Колишній головний тренер збірної України з футболу із суперзірками спостерігав за перегонами Формули-1 в італійській Монці, на яких ледь не сталася трагедія
Шевченко на Формулі-1 - колаж "Сьогодні"
Шевченко на Формулі-1 - колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Після відходу зі збірної України у Андрія Шевченка з'явилося чимало вільного часу. Ми вже писали, що Шева взяв до рук ключку для гольфу на турнірі для селебрітіс в Англії, де склав компанію Гаррі Реднаппу і Полу Інсу.

Але ще більш зоряна компанія виявилася у Шевченка на Гран-прі Італії Формули-1, яке відбулися 12 вересня на автодромі в Монці, під Міланом.

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Український володар "Золотого м'яча"-2004 спостерігав за перегонами разом з американським актором, зіркою "Форсажа" Віном Дізелем, а також легендарним італійським футболістом "Імператором" Франческо Тотті і найшвидшою людиною на планеті Земля – рекордсменом світу на стометрівці з Ямайки Усейном Болтом.

Фотографіями з ними Шева поділився в сторіз свого Instagram.

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Нагадаємо, гонку, за якою спостерігав Шевченко, сенсаційно виграв австралійський пілот Макларена Даніель Ріккардо.

Тим часом претенденти на чемпіонський титул Формули-1 Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен у Монці не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві, який опинився на волосині від смерті, врятувала захисна система Halo.

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