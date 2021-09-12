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Рвотное празднование после жуткой аварии в Формуле-1: неожиданная развязка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 сентября, 19:06
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Остросюжетный Гран-при Италии завершился подиумом, который перед гонкой вряд ли кто-нибудь мог предсказать
Яркие кадры Гран-при Италии
Яркие кадры Гран-при Италии / Фото: Reuters

На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Сенсационную победу одержал пилот Макларена Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнер Ландо Норрис, третье место досталось Валттери Боттасу из Мерседеса.

Такой тройки лучших не ожидал никто.

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Но... Как мы писали, претенденты на чемпионский титул Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен не поделили трассу и после столкновения оба сошли с дистанции. При этом болид Ферстаппена приземлился на голову Хэмилтону. Жизнь британцу спасла защитная система Halo.

Хэмилтон самостоятельно покинул болид
Хэмилтон самостоятельно покинул болид

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Отметим, что победа в Италии стала первой с 2012 года для Макларена и первой для Риккардо – с 2018-го.

Австралиец отпраздновал свой успех крайне негигиеничным ритуалом под названием "шуи", который у непосвященных наблюдателей грозит вызвать рвотный рефлекс. Риккардо налил шампанское в свой ботинок и испил из него.

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А затем то же сделали его партнер по Макларену Ландо Норрис и босс команды Зак Браун.

Положение в личном зачете пилотов

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 226,5 очков
  • 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 221,5
  • 3. Валттери Боттас (Мерседес) – 141
  • 4. Ландо Норрис (Макларен) – 132
  • 5. Серхио Перес (Ред Булл) – 118
  • 6. Шарль Леклер (Феррари) – 104
  • 7. Карлос Сайнс (Феррари) – 97,5
  • 8. Даниэль Риккардо (Макларен) – 83
  • 9. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 66
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпин) – 50
  • 11. Эстебан Окон (Альпин) – 45
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 35
  • 13. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 24
  • 14. Юки Цунода (Альфа Таури) – 18
  • 15. Джордж Расселл (Уильямс) – 15
  • 16. Николас Латифи (Уильямс) – 7
  • 17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 2
  • 18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1
  • 19. Мик Шумахер (Хаас) – 0
  • 20. Роберт Кубица (Альфа Ромео) – 0
  • 21. Никита Мазепин (Хаас) – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

  • 1. Мерседес – 362,5 очка
  • 2. Ред Булл – 344,5
  • 3. Макларен – 215
  • 4. Феррари – 201,5
  • 5. Альпин – 95
  • 6. Альфа Таури – 84
  • 7. Астон Мартин – 59
  • 8. Уильямс – 22
  • 9. Альфа Ромео – 3
  • 10. Хаас – 0

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Ранее мы писали, что на этапе Формулы-1 едва не произошло убийство. Во время квалификационных заездов Гран-при Италии канадский гонщик Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебегал трассу.

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О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
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