Рвотное празднование после жуткой аварии в Формуле-1: неожиданная развязка

Остросюжетный Гран-при Италии завершился подиумом, который перед гонкой вряд ли кто-нибудь мог предсказать

Яркие кадры Гран-при Италии / Фото: Reuters

На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Сенсационную победу одержал пилот Макларена Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнер Ландо Норрис, третье место досталось Валттери Боттасу из Мерседеса.

Такой тройки лучших не ожидал никто.

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Но... Как мы писали, претенденты на чемпионский титул Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен не поделили трассу и после столкновения оба сошли с дистанции. При этом болид Ферстаппена приземлился на голову Хэмилтону. Жизнь британцу спасла защитная система Halo.

Хэмилтон самостоятельно покинул болид

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Отметим, что победа в Италии стала первой с 2012 года для Макларена и первой для Риккардо – с 2018-го.

Австралиец отпраздновал свой успех крайне негигиеничным ритуалом под названием "шуи", который у непосвященных наблюдателей грозит вызвать рвотный рефлекс. Риккардо налил шампанское в свой ботинок и испил из него.

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А затем то же сделали его партнер по Макларену Ландо Норрис и босс команды Зак Браун.

Положение в личном зачете пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 226,5 очков

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 221,5

3. Валттери Боттас (Мерседес) – 141

4. Ландо Норрис (Макларен) – 132

5. Серхио Перес (Ред Булл) – 118

6. Шарль Леклер (Феррари) – 104

7. Карлос Сайнс (Феррари) – 97,5

8. Даниэль Риккардо (Макларен) – 83

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 66

10. Фернандо Алонсо (Альпин) – 50

11. Эстебан Окон (Альпин) – 45

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 35

13. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 24

14. Юки Цунода (Альфа Таури) – 18

15. Джордж Расселл (Уильямс) – 15

16. Николас Латифи (Уильямс) – 7

17. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 2

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1

19. Мик Шумахер (Хаас) – 0

20. Роберт Кубица (Альфа Ромео) – 0

21. Никита Мазепин (Хаас) – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. Мерседес – 362,5 очка

2. Ред Булл – 344,5

3. Макларен – 215

4. Феррари – 201,5

5. Альпин – 95

6. Альфа Таури – 84

7. Астон Мартин – 59

8. Уильямс – 22

9. Альфа Ромео – 3

10. Хаас – 0

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Ранее мы писали, что на этапе Формулы-1 едва не произошло убийство. Во время квалификационных заездов Гран-при Италии канадский гонщик Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебегал трассу.