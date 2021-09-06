Сотни миллионов! В УАФ подтвердили космическую зарплату Шевченко в сборной

В ответ на заявление Андрея Шевченко о том, что он хотел продолжать работу в сборной Украины, в УАФ слили данные о его зарплате. Сумма вас поразит!

Андрей Шевченко заработал в сборной Украины около 400 миллионов грн / Фото: Reuters

Накануне Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию в Киеве, где сообщил, что был готов продолжить контракт с УАФ, но ему никто не предлагал продлить соглашение, хотя договор об этом был.

Реклама

Читайте также: Шевченко не пригласили в вип-ложу? Экс-тренер сидит не рядом с топ-гостями

В ответ на заявление Шевы в Сети появилась информация о его заработной плате в сборной. Как сообщили в программе ТаТоТаке, ссылаясь на свои источники, Шевченко получал годовую зарплату в размере 2,5 млн евро.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

При этом, отмечается, что его помощники получали намного меньше. Впрочем, ходили слухи, что сам Шева доплачивал им со своего кармана.

Реклама

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. За это время тренер заработал 12,5 млн евро или около 400 миллионов гривен!

Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Журналисты обратились в УАФ, чтобы узнать, соответствует ли эта колоссальная сумма реальности.

"Не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную цифру. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да", – подтвердил слухи генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в интервью Великому футболу.

Также УАФ показало письмо, отправленное Андрею Шевченко, где указывалось, что они ждут его 2 августа у себя для обсуждения нового соглашения.

Реклама

Сам же Шевченко еще ранее заявил, что никакого письма не получал. У него есть постоянный адрес электронной почты, куда регулярно приходят письма от УЕФА и ФИФА. Но письма от УАФ он так и не дождался.