"Каждую вторую игру проваливались": Павелко намекнул, почему не продлил контракт с Шевченко

Накануне важного матча с Францией в отборе на ЧМ-2022 как гром среди ясного неба прозвучало заявление Андрея Шевченко о том, что его тренерский штаб не хотел уходить из сборной Украины.
"После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – откровенно заявил Шева журналистам на специальной пресс-конференции.
Подозрения о конфликте подтверждает и тот факт, что во время матча с Францией Шевченко не пригласили в ВИП-ложу, где восседали Павелко, Блохин, Михайличенко и другие.
Павелко никак не прокомментировал слова своего кума, зато уколол его после матча с французами, намекнув на причины расставания.
"У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались", – сказал Павелко, вероятно, намекая на "цикл", когда командой руководил Шевченко.
"Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч еще агрессивнее", – еще раз проговорил свою версию президент УАФ в интервью каналу Футбол.