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Вот это месть! Сын российского олигарха на глазах у Шевы въехал в Шумахера (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 сентября, 20:36
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Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин по ходу Гран-при Италии в Монце спровоцировал столкновение с партнером по команде Миком Шумахером, из-за которого сам же и пострадал
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Война партнеров по команде Хаас Никиты Мазепина и Мика Шумахера продолжается.

На Гран-при Нидерландов недельной давности сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, которого называют главным гоночным мажором РФ, обвинил сына Михаэля Шумахера, Мика, в том, что тот специально испортил ему финальную попытку в квалификации.

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А в воскресенье, 12 сентября, уже на Гран-при Италии в разборках аутсайдеров Мазепин попытался Шумахеру отомстить – обогнать его по внутреннему радиусу. Россиянину это не удалось, но из-за столкновения с Мазепиным Шумахера развернуло.

Благодаря этому Мазепин вырвался вперед. Но его победа оказалась пирровой.

Во-первых, за этот инцидент россиянин был наказан пятью штрафными секундами.

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Во-вторых, в столкновении с Шумахером Мазепин и сам повредил болид, вследствие чего вскоре вынужден был сойти с дистанции.

А Шумахер-младший финишировал 15-м.

Никита Мазепин и Мик Шумахер
Никита Мазепин и Мик Шумахер / Фото: Getty Images

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Напомним, Гран-при Италии Формулы-1 сенсационно выиграл австралийский пилот Макларена Даниэль Риккардо.

Между тем претенденты на чемпионский титул Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен в Монце не поделили трассу и после столкновения оба сошли с дистанции. При этом болид Ферстаппена приземлился на голову Хэмилтону. Жизнь британцу, оказавшемуся на волосок от смерти, спасла защитная система Halo.

Отметим также, что за этой гонкой, проходившей под Миланом, вживую наблюдал бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, компанию которому на трибунах составили Вин Дизель, Усейн Болт и Франческо Тотти.

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