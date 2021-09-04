4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Российский мажор наехал на Шумахера: громкий скандал в Формуле-1

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
4 сентября, 19:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Никита Мазепин утверждает, что партнер по команде Хаас Мик Шумахер специально испортил ему финальную попытку в квалификации Гран-при Нидерландов
Никита Мазепин и Мик Шумахер
Никита Мазепин и Мик Шумахер / Фото: Getty Images

Субботняя квалификация Гран-при Нидерландов в Формуле-1 обернулась грандиозным скандалом.

Реклама

Сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, которого называют главным гоночным мажором РФ, занял в квалификации последнее, 20-е, место.

Но россиянин заявляет, что это произошло по вине его партнера по команде Хаас – сына Михаэля Шумахера, Мика, обогнавшего Мазепина на прогревочном круге в конце квалификации.

"Я сильно раздражен, если честно. Внутри команд Формулы-1 существует правило, что в один уик-энд первая на трассе твоя машина, а в следующий – другая. В этот уик-энд была моя очередь быть первой машиной"

"В Имоле я обогнал первую машину и получил выволочку от команды. А теперь такое произошло уже со мной второй раз: напарник обгоняет меня, отправляя в трафик, и специально портит мою финальную попытку в квалификации, так что я недоволен"

Никита Мазепин
Никита Мазепин

"Если ты делаешь это один раз, по незнанию, то это нормально. Но два раза – это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно", – приводит слова Мазепина Motorsport Week

Реклама

Мазепин и Шумахер. Фото – Getty Images

Впрочем, Мик Шумахер не видит за собой никакой вины.

"Я не совсем знаю, что говорил Никита. Не знаю, что передавал ему его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными: обычно он проезжает свои прогревочные круги медленнее, чем я. Я получил добро от команды и опередил его"

Мик Шумахер
Мик Шумахер / Фото: Reuters

"Нет никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Считаю, что я не сделал ничего неправильного", – цитирует Motorsport-Magazin Мика Шумахера, занявшего в квалификации Гран-при Нидерландов предпоследнее, 19-е, место.

Читайте также: Жуткая авария в женской Формуле-1: шесть болидов разлетелись вдребезги

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
93
57
50
200
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
43
122
3
flag ПКР ПКРRPC
36
32
49
117
4
flag США СШАUS
35
36
30
101
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
16
58
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
19
30
71
8
flag Австралия АвстралияAU
20
28
30
78
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять