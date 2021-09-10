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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

На этапе Формулы-1 едва не произошло убийство. Жуткие кадры из Италии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 сентября, 23:32
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Во время квалификационных заездов Гран-при Италии канадский гонщик Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебегал трассу
Заяц чудом остался жив
Заяц чудом остался жив

Забавный эпизод сегодня произошел во время квалификации Гран-при Италии чемпионата Формулы-1. На автодроме в Монце канадский гонщик Уильямса Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебежал трассу прямо перед его болидом.

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Животное успело преодолеть трек и отпрыгнуть в гравийную ловушку, прежде чем это место проехала машина.

Что касается результатов, то квалификацию ГП Италии выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас. Второе место по итогам заезда занял его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Ред Булл.

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Ранее мы писали, что Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, поделилась подробностями восстановления своего супруга после жуткой травмы, которую тот получил в декабре 2013 года.

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