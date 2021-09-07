Главный переход сезона: чемпион Формулы-2 станет напарником Хэмилтона

В сезоне 2022 года партнером Льюиса Хэмилтона в Мерседес станет Джордж Расселл

Джордж Рассел - новый пилот команды Мерседес / Фото: formula1.com

Сегодня команда Формулы-1 Мерседес объявила имя напарника Льюиса Хэмилтона в сезоне-2022. Партнером британца станет его молодой соотечественник Джордж Расселл. Новость о подписании нового пилота уже подтвердили в команде Мерседес.

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"Я рад присоединиться к Мерседес в следующем году, это является огромным шагом в карьере, но это также означает, что я прощаюсь со своими товарищами по команде и друзьями из Уильямс. Для меня было честью работать вместе с каждым членом команды, а также честью представлять имя Уильямс в Формуле 1", – прокомментировал свой переход новичок команды Мерседес Джордж Расселл.

23-летний гонщик заменит Валттери Боттаса, который сообщил, что в следующем сезоне присоединяется к Альфа Ромео.

Джордж Расселл дебютировал в Формуле-1 в 2019 году в команде Уильямс. До этого он успешно выступал в молодежных сериях и становился чемпионом Формулы-2.

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Джордж Расселл / Фото: Reuters

В сезоне 2021 года британец впервые поднялся на подиум. Во время этапа Гран-при Бельгии гонщик показал второе время в квалификации.

Как уже сообщалось, сама гонка была сокращена до трех кругов, из-за непрекращающегося ливня. Победителем Гран-при Бельгии стал Ферстаппен, второе место занял Джордж Расселл, третье – Льюис Хэмилтон.

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