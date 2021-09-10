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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

На етапі Формули-1 ледь не сталося вбивство. Моторошні кадри з Італії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 вересня, 23:32
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Під час кваліфікаційних заїздів Гран-прі Італії канадський гонщик Ніколас Латіфа мало не задавив зайця, який перебігав трасу
Заєць дивом залишився живий
Заєць дивом залишився живий

Кумедний епізод сьогодні стався під час кваліфікації Гран-прі Італії чемпіонату Формули-1. На автодромі в Монці канадський гонщик Вільямса Ніколас Латіфа мало не задавив зайця, який перебігав трасу прямо перед його болідом.

Читайте також: Головний перехід сезону: чемпіон Формули-2 стане напарником Хемілтона

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Тварина встигла подолати трек і відскочити в гравійну пастку, перш ніж це місце проїхала машина.

Що стосується результатів, то кваліфікацію ГП Італії виграв пілот Мерседеса Валттері Боттас. Друге місце за підсумками заїзду зайняв його напарник Льюїс Хемілтон, третім став лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Ред Булл.

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Раніше, ми писали, що Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, поділилася подробицями відновлення свого чоловіка після страшної травми, яку той отримав у грудні 2013 року.

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