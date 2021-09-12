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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Оце так помста! Син російського олігарха на очах у Шеви в'їхав у Шумахера (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 вересня, 20:36
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Російський гонщик "Хааса" Микита Мазепін по ходу Гран-прі Італії в Монці спровокував зіткнення з партнером по команді Міком Шумахером, через яке сам же і постраждав
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Війна партнерів по команді Хаас Микити Мазепіна і Міка Шумахера триває.

На Гран-прі Нідерландів тижневої давнини син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна, Микита Мазепін, якого називають головним гоночним мажором РФ, звинуватив сина Міхаеля Шумахера, Міка, в тому, що той навмисне зіпсував йому фінальну спробу в кваліфікації.

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А в неділю, 12 вересня, вже на Гран-прі Італії в розборках аутсайдерів Мазепін спробував Шумахеру помститися – обігнати його по внутрішньому радіусу. Росіянину це не вдалося, але через зіткнення з Мазепіним Шумахера розвернуло.

Завдяки цьому Мазепін вирвався вперед. Але його перемога виявилася пірровою.

По-перше, за цей інцидент росіянин був покараний п'ятьма штрафними секундами.

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По-друге, в зіткненні з Шумахером Мазепін і сам пошкодив болід, внаслідок чого незабаром змушений був зійти з дистанції.

А Шумахер-молодший фінішував 15-м.

Микита Мазепін і Мік Шумахер
Микита Мазепін і Мік Шумахер / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, Гран-прі Італії Формули-1 сенсаційно виграв австралійський пілот Макларена Даніель Ріккардо.

Тим часом претенденти на чемпіонський титул Формули-1 Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен в Монці не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві, який опинився на волосині від смерті, врятувала захисна система Halo.

Відзначимо також, що за цією гонкою, що відбувалася під Міланом, наживо спостерігав колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, компанію якому на трибунах склали Він Дізель, Усейн Болт і Франческо Тотті.

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