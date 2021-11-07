Шевченко может сходу выиграть с Дженоа трофей: надо хлопнуть Милан

Перед новым тренером Дженоа Андреем Шевченко стоит непростая задача – спасти "грифонов", находящихся в зоне вылета в Серии А, от понижения в дивизионе.
Вместе с тем уже в дебютном сезоне в Дженоа, с которым Андрей Николаевич подписал контракт до лета 2024 года, украинец может завоевать трофей.
Речь о Кубке Италии-2021/22.
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В нынешнем кубковом розыгрыше, еще до назначения Шевченко, Дженоа пробрался до 1/16 финала, где 14 декабря на своем поле примет другого аутсайдера Серии А – Салернитану. Есть все шансы проходить в 1/8 финала Кубка Италии.
А там, как уже сейчас известно, победителя пары Дженоа – Салернитана ждет Милан. Игра пройдет на "Сан-Сиро" в январе. Шева против своей бывшей команды – вот это была бы битва!
Впрочем, у букмекеров Дженоа пока что лишь 13-й претендент на выигрыш Кубка Италии – с коэффициентом 150. А главным фаворитом является действующий обладатель трофея – Ювентус.
Котировки на выигрыш Кубка Италии-2021/22
- Ювентус – 3.00
- Интер – 3.75
- Аталанта – 5.50
- Милан – 6.50
- ... Дженоа – 150.0
Отметим, что за свою историю Дженоа выиграл девять чемпионств Италии и один национальный кубок – но все это было еще до Второй мировой.
Возглавив "грифонов", Шевченко заявил: "Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю".
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