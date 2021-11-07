Шевченко может сходу выиграть с Дженоа трофей: надо хлопнуть Милан

Уже в дебютном сезоне у руля Дженоа Андрей Шевченко имеет шансы принести команде титул обладателя Кубка Италии

Шевченко и трофей Кубка Италии / Фото: Getty Images

Перед новым тренером Дженоа Андреем Шевченко стоит непростая задача – спасти "грифонов", находящихся в зоне вылета в Серии А, от понижения в дивизионе.

Вместе с тем уже в дебютном сезоне в Дженоа, с которым Андрей Николаевич подписал контракт до лета 2024 года, украинец может завоевать трофей.

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Речь о Кубке Италии-2021/22.

В нынешнем кубковом розыгрыше, еще до назначения Шевченко, Дженоа пробрался до 1/16 финала, где 14 декабря на своем поле примет другого аутсайдера Серии А – Салернитану. Есть все шансы проходить в 1/8 финала Кубка Италии.

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А там, как уже сейчас известно, победителя пары Дженоа – Салернитана ждет Милан. Игра пройдет на "Сан-Сиро" в январе. Шева против своей бывшей команды – вот это была бы битва!

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, у букмекеров Дженоа пока что лишь 13-й претендент на выигрыш Кубка Италии – с коэффициентом 150. А главным фаворитом является действующий обладатель трофея – Ювентус.

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Котировки на выигрыш Кубка Италии-2021/22

Ювентус – 3.00

Интер – 3.75

Аталанта – 5.50

Милан – 6.50

... Дженоа – 150.0

Шевченко и его команда / Фото: Getty Images

Отметим, что за свою историю Дженоа выиграл девять чемпионств Италии и один национальный кубок – но все это было еще до Второй мировой.

Возглавив "грифонов", Шевченко заявил: "Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю".