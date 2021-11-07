7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Шевченко может сходу выиграть с Дженоа трофей: надо хлопнуть Милан

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 18:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже в дебютном сезоне у руля Дженоа Андрей Шевченко имеет шансы принести команде титул обладателя Кубка Италии
Шевченко и трофей Кубка Италии
Шевченко и трофей Кубка Италии / Фото: Getty Images

Перед новым тренером Дженоа Андреем Шевченко стоит непростая задача – спасти "грифонов", находящихся в зоне вылета в Серии А, от понижения в дивизионе.

Вместе с тем уже в дебютном сезоне в Дженоа, с которым Андрей Николаевич подписал контракт до лета 2024 года, украинец может завоевать трофей.

Реклама

Речь о Кубке Италии-2021/22.

В нынешнем кубковом розыгрыше, еще до назначения Шевченко, Дженоа пробрался до 1/16 финала, где 14 декабря на своем поле примет другого аутсайдера Серии А – Салернитану. Есть все шансы проходить в 1/8 финала Кубка Италии.

Реклама

А там, как уже сейчас известно, победителя пары Дженоа – Салернитана ждет Милан. Игра пройдет на "Сан-Сиро" в январе. Шева против своей бывшей команды – вот это была бы битва!

Шевченко и Пиоли
Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, у букмекеров Дженоа пока что лишь 13-й претендент на выигрыш Кубка Италии – с коэффициентом 150. А главным фаворитом является действующий обладатель трофея – Ювентус.

Реклама

Котировки на выигрыш Кубка Италии-2021/22

  • Ювентус – 3.00
  • Интер – 3.75
  • Аталанта – 5.50
  • Милан – 6.50
  • ... Дженоа – 150.0

Шевченко и его команда
Шевченко и его команда / Фото: Getty Images

Отметим, что за свою историю Дженоа выиграл девять чемпионств Италии и один национальный кубок – но все это было еще до Второй мировой.

Возглавив "грифонов", Шевченко заявил: "Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю".

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50

Босния и Герцеговина

13 нояб

14:00

Финляндия

2.05

3.50

4.14

Франция

13 нояб

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
13
9:20
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Воскресенье, 7 ноября
0:1
Видео О матче
1:3
Смотри на:
3:0
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять