Богатство Шевченко! Сколько стоит новая команда Андрея

Кадровая обойма итальянской Дженоа, которую возглавил Андрей Шевченко, почти в два раза дешевле состава сборной Украины, где ранее работал Шева

Шевченко и его команда / Фото: Getty Images

Согласившись заключить контракт с Дженоа до лета 2024 года, Андрей Шевченко пошел на риск. Ведь его команда находится в зоне вылета и рискует покинуть Серию А, тогда как игроки в составе "грифонов" собраны не первоклассные. Добьется ли Шева с ними результата?

По оценкам аналитиков Transfermarkt, весь состав Дженоа стоит 96,6 млн евро – это почти вдвое меньше стоимости сборной Украины (187,8 млн евро), которую Шева возглавлял до этого.

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При этом в списке из 20 клубов Серии А Дженоа по стоимости игроков занимает пятое место с конца. Лидер по этому показателю, Ювентус, более чем в шесть раз дороже команды Шевы.

ЦЕНА СОСТАВОВ КОМАНД СЕРИИ А

Тем не менее Шевченко наверняка может рассчитывать на усиление состава дорогими игроками, возможно, из Украины. Ведь не далее как в сентябре Дженоа за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

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Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

СКОЛЬКО СТОЯТ ИГРОКИ ДЖЕНОА

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Добавим, что лучшими бомбардирами Дженоа в нынешнем сезоне являются отнюдь не самые дорогие игроки команды – по шесть голов забили защитник Кришито и нападающий Дестро, которых оценивают в 1,5 млн евро и 2,5 млн евро соответственно.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А