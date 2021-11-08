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Шевченко насамперед хоче купити у Дженоа земляка своєї дружини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 11:40
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Не встиг Андрій Шевченко заступити на посаду головного тренера Дженоа, як поповзли чутки про новачків італійської команди. Першим у команду сватають гравця збірної США
Шевченко бажає бачити в Дженоа Пулішіча
Шевченко бажає бачити в Дженоа Пулішіча / Фото: Getty Images, REUTERS

За повідомленнями ЗМІ, Андрій Шевченко насамперед хоче бачити в команді півзахисника Челсі та збірної США Крістіана Пулішича.

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Якийсь час тому Шева приємно відгукувався про гру американця. Екстренер збірної України зазначав, що Крістіан чудово адаптується до команди та справляється з тиском. Він вважав, що Пулішич грає добре і в майбутньому стане одним із лідерів Челсі.

Крістіан Пулішич. Фото: Reuters

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Зазначимо, що transfermarkt оцінює 23-річного американця в 50 мільйонів євро. Хоча у 2019 році лондонці заплатили за гравця 64 млн євро і навряд чи розлучаться за меншу суму.

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Раніше ми писали, що Андрій Шевченко буде далеко не найбільш високооплачуваною людиною в Дженоа.

Андрій Шевченко очолив Дженоа
Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

Зазначимо, що Пулішич лише нещодавно відновився після серйозної травми, через яку практично не грав цього сезону. На його рахунку лише чотири матчі та один гол.

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До речі, якщо трансфер таки відбудеться, Пулішичі стане найдорожчим гравцем Дженоа. Наразі гравців такого калібру там і близько немає. Найдорожчим підопічним Шеви на цей момент є Зіньйо Ванхеусден – 12 млн євро.

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