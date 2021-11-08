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Шевченко потрапив під прокляття попередника: чому українцю пророкують провал

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 12:08
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Андрій Шевченко спробує не лише врятувати Дженоа від вильоту із Серії А, а й вивести команду на новий рівень. Проте не всі вірять в успіх українського тренера
Шевченку пророкують провал через прокляття Баллардіні
Шевченку пророкують провал через прокляття Баллардіні / Фото: Getty Images, REUTERS

Шевченко очолив Дженоа, замінивши Давида Баллардіні, який пішов напередодні у відставку.

Читайте також: Берлусконі намагався перехопити Шеву: українцю пропонували роботу в італійському підвалі

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Італійський журналіст Мауріціо Пісточчі помітив закономірність, згідно з якою всі послідовники Баллардіні у Дженоа провалювалися.

"За останні 11 років Преціозі (колишній президент Дженоа) змінив 20 тренерів і чотири рази звільняв Баллардіні: той, хто його заміняв, завжди працював гірше. Удачі", – написав журналіст.

На фото видно, що всі, хто приходив у команду за Беллардіні, не протрималися і повного сезону.

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Втім, сам Шевченко налаштований оптимістично. Відразу після свого призначення в Дженоа Шева звернувся до фанатів команди в Twitter.

"Давайте разом почнемо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію" – такий перший коментар Андрія Шевченка на новій посаді.

Раніше ми писали, що Шевченко насамперед хоче купити у Дженоа земляка своєї дружини. Не встиг Шевченко заступити на посаду головного тренера Дженоа, як поповзли чутки про новачків італійської команди. Першим у команду сватають гравця збірної США.

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