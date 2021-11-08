Одного називав сином, другого – лаяв: Шевченко вимагає купити у Дженоа гравців збірної України

Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко вже розпочав пошуки посилення для складу та знайшов потенційних новачків у себе на батьківщині

Зінченко і Миколенко можуть перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що Шевченко насамперед хоче земляка своєї дружини Крістіана Пулішича, але це не єдиний гравець у списку бажань Шеви.

Читайте також: Шевченко потрапив під прокляття попередника: чому українцю пророкують провал

Реклама

Як повідомляє getfootballnewsitaly.com, Шевченко бажає посилити склад команди захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченком та захисником Динамо Віталієм Миколенком. Обох тренер добре знає по роботі у збірній України.

Обидва були недоторканними гравцями стартового складу збірної України за Шева.

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Реклама

Якось Шевченко навіть назвав Зінченка сином після одного із матчів. Він і Миколенко "синком" назвав, але це було як публічна прочуханка.

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії Шевченко вичитав Миколенка під час тренування.

Реклама

"Не треба сміятися, синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?" – сказав Шевченко захиснику.

Читайте також: Берлусконі намагався перехопити Шеву: українцю пропонували роботу в італійському підвалі

Джерело повідомляє, що Шевченко отримав запевнення від власників Дженоа, що він отримає фінанси для оновлення та покращення нинішнього складу. У той же час, склад команди буде урізаний, оскільки зараз він роздутий.