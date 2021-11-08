Берлусконі намагався перехопити Шеву: українцю пропонували роботу в італійському підвалі

Андрій Шевченко очолив Дженоа, але міг опинитися в Італії набагато раніше. У послугах українського тренера був зацікавлений клуб Сільвіо Берлусконі

Шевченко відмовив Берлусконі / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Колишній прем'єр-міністр Італії має клуб другого за силою дивізіону Італії Монца.

Кілька місяців тому Берлусконі шукав нового тренера для своєї команди та розглядав кандидатуру Шевченка.

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Тим не менш, переговори не мали успіху і в результаті клуб очолив Джованні Строппа. Calciomercato із посиланням на Gazzetta dello Sport.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Монца йде на 11-му місці у Серії В. Скажімо прямо, середняк другої ліги – не найкращий варіант для розвитку клубної тренерської кар'єри. Із такого підвалу можна і не дорости до ТОП-клубів.

Берлусконі перебуває у близьких стосунках із Шевченком з часів його виступу за Мілан, яким раніше володів італійський політик. Більш того, Берлусконі є хрещеним батьком Джордана – старшого сина Шеви.

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До речі, незважаючи на те, що нещодавно Дженоа придбала американська інвесторська компанія 777 Partners, чутки пов'язують клуб із тим самим Берлусконі. Втім, навіть італійські ЗМІ справді не знають, наскільки ці зв'язки міцні.

Раніше ми писали, що Андрій Шевченко буде далеко не найбільш високооплачуваною людиною в Дженоа.