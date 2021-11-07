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Шева тут як жебрак: усі зарплати у Дженоа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 листопада, 23:23
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Андрій Шевченко буде далеко не найбільш високооплачуваною людиною в Дженоа, з якою уклав контракт до літа 2024 року
У Шеви зарплата 1,8 млн євро на рік, у Кайседо - 4 млн
У Шеви зарплата 1,8 млн євро на рік, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters

У неділю, 7 листопада, Андрій Шевченко поставив підпис під контрактом із Дженоа.

Як головний тренер "грифонів", одного з аутсайдерів Серії А, Шева дебютує 21 листопада – домашнім матчем проти команди свого екснаставника Жозе Муорінью, Роми.

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Як ми повідомляли, у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік, що більше, ніж було в нього до цього у збірній України.

Однак значно менше, ніж у багатьох гравців Дженоа.

Зазначимо, що річний зарплатний фонд на гравців у Дженоа, згідно з даними Capology, становить 35 млн євро на рік.

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При цьому більше, ніж Шева, отримують одразу шість гравців "грифонів".

ЗАРПЛАТИ ГРАВЦІВ ДЖЕНОА

  • Феліпе Кайседо (Еквадор) – 4 070 000 євро на рік
  • Сальваторе Сірігу (Італія) – 3 700 000
  • Нікола Максимович (Сербія) – 2 780 000
  • Ернані (Бразилія) – 2 410 000 євро
  • Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000
  • Доменіко Крішито (Італія) – 2 220 000
  • Мілан Бадель (Хорватія) – 1 790 000
  • Стефано Стураро (Італія) – 1 540 000
  • Давіде Біраскі (Італія) – 1 300 000
  • Андреа Масієлло (Італія) 1 300 000
  • Маттіа Бані (Італія) – 1 300 000
  • Калеб Екубан (Гана) – 1 280 000
  • Франческо Кассата (Італія) – 1 110 000
  • Іван Радованович (Сербія) – 1 110 000
  • Паоло Гільйоне (Італія) – 1 110 000
  • Маноло Портанова (Італія) – 1 110 000
  • Маттіа Дестро (Італія) – 1 020 000
  • Горан Пандєв (Північна Македонія) – 930 000
  • Федеріко Маркетті (Італія) – 740 000
  • Валон Бехрамі (Швейцарія) – 640 000
  • Стефано Сабеллі (Італія) – 500,000
  • Андреа Камб'язо (Італія) – 220 000
  • Зінхо Ванхеусден (Бельгія) – 130 000
  • Філіппо Мелегоні (Італія) – 60 000
  • Йохан Васкес (Мексика) – 50 000
  • Ніколо Ровелла (Італія) – 40 000

Андрій Шевченко очолив Дженоа
Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що попри перебування в низу турнірної таблиці Серії А Шевченко може розраховувати на посилення складу дорогими гравцями. Адже не далі як у вересні Дженоа за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.

Щаслива родина Андрія Шевченка
Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

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