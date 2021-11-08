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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Шевченко вже не суперфутболіст, а тренер". Моурінью передав привіт своєму учневі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 листопада, 16:36
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Головний тренер італійської Роми Жозе Моурінью відреагував на призначення Андрія Шевченка наставником Дженоа
Андрій Шевченко та Жозе Моурінью
Андрій Шевченко та Жозе Моурінью / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А Дженоа. В Італії на нього чекає маса зустрічей зі своїми старими знайомими.

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Свій перший поєдинок на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

Відразу після призначення Шевченка до генуезького клубу, "Особливий" відповів на питання, чи зможе українець стати видатним тренером.

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"Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо друг одного.

Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має дуже хорошу базу як тренера.

А це не одне й те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", – наводить слова Моурінью SportArena .

Зазначимо, що п'ять років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогбі. У результаті трансфер українця до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

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