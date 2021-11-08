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"Шевченко уже не суперфутболист, а тренер". Моуринью передал привет своему ученику

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 16:36
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Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуринью отреагировал на назначение Андрея Шевченко наставником Дженоа
Андрей Шевченко и Жозе Моуринью
Андрей Шевченко и Жозе Моуринью / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А Дженоа. В Италии его ожидает масса встреч со своими старыми знакомыми.

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Свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

Сразу после назначения Шевченко в генуэзский клуб, "Особенный" ответил на вопрос, сможет ли украинец стать выдающимся тренером.

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"Советы давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с ним, мы очень уважаем друг друга.

У него был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. Имеет очень хорошую базу, как тренера.

А это не одно и то же, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже иначе, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – приводит слова Моуринью SportArena.

Отметим, что пять лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер украинца в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

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