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"Шевченко в Дженоа – для обналичивания российского капитала": подноготная назначения

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 09:04
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Журналист раскрыл подробности ситуации, связанной с назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба
Андрей Шевченко и Наиль Измайлов
Андрей Шевченко и Наиль Измайлов / Фото: Twitter

На Андрея Шевченко не будет давления со стороны владельцев Дженоа, связанного с результатами команды, так как его приглашение на пост главного тренера "грифонов" имеет, прежде всего, имиджевые цели. А за ними, в свою очередь, кроются интересы российского капитала.

Об этом заявил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Напомним, в сентябре Дженоа у итальянского предпринимателя Энрико Прециози выкупила американская компания Partners 777.

"При этом в совете клуба остаются люди Прециози и так называемые "американцы". Почему в кавычках... Потому что это такие же американцы по сути дела, как те, которые купили стадион "Черноморец" в Одессе", – говорит Спиваковский.

"Это инвестиционная компания, которая ищет капитал для своих планов и задач. Задачи у них не имеют отношения к спорту. Это задачи маркетинговые, для этого был нужен такой бренд, как Шевченко. Задача какая? Привлечь капитал, а капитал этот, скорее всего, будет российский, для того чтобы просто заниматься обналичиванием крупных сумм под какие-то, скорее всего, инфраструктурные задачи. Например, реконструкция стадиона в Гунее, для чего еще нужно решить вопрос с Сампдорией".

По словам Спиваковского, эти проекты будут осуществляться через связи бывшего вице-президента Спартака Наиля Измайлова, известного по работе в инфраструктурном департаменте УЕФА.

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"Я веду к тому, что тут не важно, какой результат будет у Шевченко. Тут, скорее всего, важно то, что именно Шевченко назначен тренером этой команды. Есть бренд, они будут его нести. Шевченко будет общаться с прессой. Он будет работать, никто не будет на него давить, и это для него огромный плюс", – добавил Спиваковский.

Напомним, Шевченко заключил контракт с Дженоа, занимающим 17-е место в чемпионате Италии, до лета 2024 года.

По данным СМИ, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

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При этом зимой в Дженоа могут перейти Зинченко и Миколенко.

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