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Почему новый клуб не украинский? Кличко затосковал за Шевой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 20:44
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Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко очень расстроился отъездом своего друга Андрея Шевченко
Виталий Кличко и Андрей Шевченко
Виталий Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

7 ноября украинский специалист был официально объявлен главным тренером Дженоа. Шева уже успел побывать на базе и в штаб-квартире своего нового клуба.

Читайте также: Королевские условия! Первый рабочий день Шевченко в Дженоа

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Такое событие не осталось в стороне известных людей. Слова поддержки в адрес Шевченко на своей странице в Instagram написал Виталий Кличко.

"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере.

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую Дженоа.

Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся.

Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", – прокомментировал Кличко.

Напомним, совсем недавно, Виталий Кличко и Андрей Шевченко вместе поддержали украинского боксера Александр Усика во время чемпионского боя с Энтони Джошуа.

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Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне
Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне / Фото: Instagram

Также мы сообщали, как Андрей Шевченко выступил в Шотландии на турнире по гольфу вместе с братом Виталия Кличко – Владимиром.

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