Почему новый клуб не украинский? Кличко затосковал за Шевой

Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко очень расстроился отъездом своего друга Андрея Шевченко

Виталий Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

7 ноября украинский специалист был официально объявлен главным тренером Дженоа. Шева уже успел побывать на базе и в штаб-квартире своего нового клуба.

Читайте также: Королевские условия! Первый рабочий день Шевченко в Дженоа

Реклама

Такое событие не осталось в стороне известных людей. Слова поддержки в адрес Шевченко на своей странице в Instagram написал Виталий Кличко.

"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере. Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую Дженоа. Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", – прокомментировал Кличко.

Напомним, совсем недавно, Виталий Кличко и Андрей Шевченко вместе поддержали украинского боксера Александр Усика во время чемпионского боя с Энтони Джошуа.

Реклама

Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне / Фото: Instagram

Также мы сообщали, как Андрей Шевченко выступил в Шотландии на турнире по гольфу вместе с братом Виталия Кличко – Владимиром.

Читайте также: