Чому новий клуб не український? Кличко засумував за Шевою

7 листопада український фахівець був офіційно оголошений головним тренером Дженоа. Шева вже встиг побувати на базі та у штаб-квартирі свого нового клубу.
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Така подія не залишилася осторонь відомих людей. Слова підтримки на адресу Шевченка на своїй сторінці Instagram написав Віталій Кличко.
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"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі.
Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме – до італійської Дженоа.
Італія для Шеви – теж чужа країна. Тому впевнений, що Андрієві все вдасться.
Але все одно трохи сумно, що він сьогодні не в українському футболі. Любимо, підтримуємо та віримо, що у майбутньому Шева повернеться в Україну", – прокоментував Кличко.
Нагадаємо, зовсім недавно, Віталій Кличко та Андрій Шевченко разом підтримали українського боксера Олександр Усика під час чемпіонського бою з Ентоні Джошуа.
Також ми повідомляли, як Андрій Шевченко виступив у Шотландії на турнірі з гольфу разом із братом Віталія Кличка – Володимиром.
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