7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Чому новий клуб не український? Кличко засумував за Шевою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 листопада, 20:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легендарний український боксер та мер Києва Віталій Кличко дуже засмутився від'їздом свого друга Андрія Шевченка
Віталій Кличко та Андрій Шевченко
Віталій Кличко та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

7 листопада український фахівець був офіційно оголошений головним тренером Дженоа. Шева вже встиг побувати на базі та у штаб-квартирі свого нового клубу.

Читайте також: Королівські умови! Перший робочий день Шевченка в Дженоа

Реклама

Така подія не залишилася осторонь відомих людей. Слова підтримки на адресу Шевченка на своїй сторінці Instagram написав Віталій Кличко.

"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі.

Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме – до італійської Дженоа.

Італія для Шеви – теж чужа країна. Тому впевнений, що Андрієві все вдасться.

Але все одно трохи сумно, що він сьогодні не в українському футболі. Любимо, підтримуємо та віримо, що у майбутньому Шева повернеться в Україну", – прокоментував Кличко.

Нагадаємо, зовсім недавно, Віталій Кличко та Андрій Шевченко разом підтримали українського боксера Олександр Усика під час чемпіонського бою з Ентоні Джошуа.

Реклама

Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні
Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні / Фото: Instagram

Також ми повідомляли, як Андрій Шевченко виступив у Шотландії на турнірі з гольфу разом із братом Віталія Кличка – Володимиром.

Читайте також:

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Неділя, 7 листопада
0:1
Відео Про матч
1:3
Відео Про матч
3:0
Відео Про матч
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти