Шевченко і Кличко провалилися в Шотландії

Ніколи в житті Андрій Шевченко не посідав такий рядок у футболі – на турнірі з гольфу в Шотландії володар "Золотого м'яча" став лише 150-м, Володимир Кличко – 75-м

Володимир Кличко і Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

У шотландському Сент-Ендрюсі завершилися престижні змагання з гольфу – Alfred Dunhill Links Championship.

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Фішка цього турніру була в тому, що в ньому брали участь дуети, сформовані з професійних гравців і зірок-любителів. Зокрема, партнером екстренера футбольної збірної України Андрія Шевченка був італійський гольфіст Лоренцо Гальї.

А колишній боксер Володимир Кличко грав у парі з гольфістом з Німеччини Максиміліаном Кіффером.

Як Шевченко, так і Кличко в підсумковому протоколі опинилися далеко від призерів. Але якщо дует Кличко – Кіффер посів 75-й рядок, то тандем Шевченко-Гальї фінішував у хвості – аж на 150-му рядку серед 168 дуетів.

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Проте як Шева, так і Кличко залишилися задоволені проведеним на знаменитих полях для гольфу часом.

"Дивовижний тиждень гольфу! Щасливий, що пограв з великою кількістю друзів, і ще раз спасибі за відмінну організацію турніру", – написав у Instagram Шевченко, який виступав у Шотландії відразу після святкування свого 45-річчя.

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"Чудовий час, відмінний спорт, прекрасні пейзажі", – зауважив, своєю чергою, Володимир Кличко.

Виграла ж Alfred Dunhill Links Championship ірландська пара у складі Майкла Гоуї і Мейв Данахер, що стала першою дівчиною-переможницею цих змагань.

Попри не найкращий результат у Шотландії, Шеву хочуть відправити на Олімпіаду – він міг би отримати wild card ("особливе запрошення") для участі в змаганнях з гольфу.