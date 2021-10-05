Жах! Удар Шеви в гольфі висміяв британський коментатор (відео)

На турнірі в шотландському селі Кінгсбарнс Андрій Шевченко зійшовся зі своїм другом Джеймі Реднаппом – Україна і тут програла Англії

Андрій Шевченко в ролі гольфіста / Фото: Getty Images

Гольф – чи не головна спортивна пристрасть Андрія Шевченка після футболу. Тільки ось забивати м'яч у лунку володарю "Золотого м'яча"-2004 вдається не так успішно, як у ворота.

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Організатори змагань з гольфу в шотландському селі Кінгсбарнс, назва якого перекладається з англійської як "королівські сараї", опублікували в Instagram веселе відео протистояння Шеви зі своїм другом – колишнім півзахисником Ліверпуля і сином відомого тренера Гаррі Реднаппа – Джеймі Реднаппом.

Після удару у виконанні Андрія Шевченка м'яч полетів далеко-далеко від лунки. При цьому коментаторка похвалила спробу українця, сказавши: "Чудово!"

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Однак її колега поправив напарницю, вимовивши в ефірі: "Зовсім не чудово. Взагалі-то, жахливо". При цьому зрадів: "Англія і тут обіграла Україну", провівши паралелі з футбольним Євро-2020, де англійці обіграли українців, тоді очолюваних Шевою, з рахунком 4:0.

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Відзначимо, що під час спроби Реднаппа-молодшого Шева намагався відвернути увагу друга: "Джеймі, бий лівіше, там стільки трави!" Але той відправив м'яч правіше, значно ближче до лунки, ніж українець, після чого задоволено вимовив: "Завжди щасливий обіграти Шеву!"