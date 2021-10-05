Ужас! Удар Шевы в гольфе высмеял британский комментатор (видео)

На турнире в шотландской деревне Кингсбарнс Андрей Шевченко схлестнулся со своим другом Джейми Реднаппом – Украина и тут проиграла Англии

Андрей Шевченко в роли гольфиста / Фото: Getty Images

Гольф – чуть ли не главная спортивная страсть Андрея Шевченко после футбола. Только вот забивать мяч в лунку у обладателя "Золотого мяча"-2004 получается не так успешно, как в ворота.

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Организаторы соревнований по гольфу в шотландской деревне Кингсбарнс, название которой переводится с английского как "королевские сараи", опубликовали в Instagram забавное видео противостояния Шевы со своим другом – бывшим полузащитником Ливерпуля и сыном несостоявшегося тренера сборной Украины Гарри Реднаппа – Джейми Реднаппом.

После удара в исполнении Андрея Шевченко мяч улетел далеко-далеко в сторону от лунки. При этом комментатор-женщина похвалила было попытку украинца, сказав: "Восхитительно!"

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Однако ее коллега-мужчина поправил напарницу, произнеся в эфире: "Ни капельки не восхитительно. Вообще-то, ужасно". При этом порадовался: "Англия и тут обыграла Украину", проведя параллели с футбольным Евро-2020, где англичане обыграли украинцев, тогда возглавляемых Шевой, со счетом 4:0.

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Отметим, что во время попытки Реднаппа-младшего Шева пытался отвлечь друга: "Джейми, бей левее, там столько травы!" Но тот отправил мяч правее, значительно ближе к лунке, чем украинец, после чего довольно произнес: "Всегда счастлив обыграть Шеву!"