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Шевченко и Кличко провалились в Шотландии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 октября, 09:34
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Никогда в жизни Андрей Шевченко не занимал такое место в футболе – на турнире по гольфу в Шотландии обладатель "Золотого мяча" стал лишь 150-м, Владимир Кличко – 75-м
Владимир Кличко и Андрей Шевченко
Владимир Кличко и Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В шотландском Сент-Эндрюсе завершились престижные соревнования по гольфу – Alfred Dunhill Links Championship.

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Фишка этого турнира была в том, что в нем участвовали дуэты, составленные из профессиональных игроков и звезд-любителей. В частности, партнером экс-тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко был итальянский гольфист Лоренцо Гальи.

А бывший боксер Владимир Кличко играл в паре с гольфистом из Германии Максимилианом Киффером.

Как Шевченко, так и Кличко в итоговом протоколе оказались далеко от призеров. Но если дуэт Кличко – Киффер занял хотя бы 75-е место, то тандем Шевченко – Гальи финишировал в хвосте – аж на 150-й строчке среди 168 дуэтов.

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Тем не менее как Шева, так и Кличко остались довольны проведенным на знаменитых полях для гольфа временем.

"Удивительная неделя гольфа! Счастлив, что поиграл с большим количеством друзей, и еще раз спасибо за отличную организацию турнира", – написал в Instagram Шевченко, выступавший в Шотландии сразу после празднования своего 45-летия.

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"Чудесное время, отличный спорт, прекрасные пейзажи", – отметил, в свою очередь, Владимир Кличко.

Выиграла же Alfred Dunhill Links Championship ирландская пара в составе Майкла Хоуи и Мейв Данахер, ставшей первой девушкой-победительницей этих соревнований.

Несмотря на незавидный результат в Шотландии, Шеву хотят отправить на Олимпиаду – он мог бы получить wild card ("особое приглашение") для участия в соревнованиях по гольфу.

У Шевченко клюшки для гольфа с флагом Украины
У Шевченко клюшки для гольфа с флагом Украины / Фото: Getty Images, Instagram

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