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От Кличко до Шевченко: кто сейчас с Усиком в Лондоне

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 сентября, 22:59
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Во время поединка на 62-тысячной арене "Тоттенхэм" в Лондоне против Энтони Джошуа у Александра Усика будет немало персональных VIP-болельщиков
Виталий Кличко и Александр Усик
Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook

Поединок Усик – Джошуа в Лондоне вызвал невероятный ажиотаж. Билеты были проданы за сутки, а среди персональных фанов украинского боксера будет немало знаменитостей. Онлайн Усик – Джошуа доступен на нашем сайте.

Усик – Джошуа: где смотреть бой

"Уже в раздевалке Александра Усика находится Василий Ломаченко. Вот-вот приедет Виталий Кличко, с ним будет Андрей Шевченко. Также будут Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко", – заявил в эфире Мегого промоутер Усика Александр Красюк

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Усик и Шевченко
Усик и Шевченко / Фото: YouTube

Также прилетела в Лондон поболеть за Александра Усика и двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

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Напомним, Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

Усик пугает лагерь Джошуа своим умом
Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

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На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

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