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Усик, смотри, как нужно! Все случаи, когда Джошуа ставили на колени

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 сентября, 17:06
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Александр Усик проведет важнейший бой в своей карьере, на кону которого будут стоять три чемпионских титула. Соперник у украинца невероятно грозный, но он не безгрешен!
Энтони Джошуа уже был на канвасе ринга
Энтони Джошуа уже был на канвасе ринга / Фото: Getty Images

Недавно мы вспоминали самое ужасное фиаско украинца: Усик вчистую проиграл россиянину, судья остановил избиение. Это было еще во времена его любительской карьеры, а вот в профи крымчанин непобедим.

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А вот о Джошуа такого не скажешь! Давайте вспомним случаи, когда британца ставили на колени его соперники.

Джошуа VS Кличко

В 2017 году непобедимый на тот момент Джошуа встречался с Владимиром Кличко. Молодой британец резво начал поединок и в пятом раунде отправил украинца в нокдаун.

Однако Владимир выстоял, а затем в следующей трехминутке так врубил Энтони с правой, что тот сел на пятую точку. Это был первый нокдаун в карьере британца. Эх, если бы Володя его дожал…

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Джошуа VS Руис

В 2019-м Джошуа должен был сразиться в США с Джаррелом Миллером, но американец попался на допинге. В срочном порядке его заменил никому неизвестный мексиканец Энди Руис, и сотворил настоящую сенсацию!

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В третьем раунде Джошуа отправил Руиса в нокдаун, но он не только сумел подняться, но и дважды до конца раунда ответил ему тем же! Британец был потрясен, а в седьмом раунде еще дважды побывал на канвасе, после чего рефери остановил бой.

Джошуа VS Нистор

А еще во время аматорской карьеры Джошуа был нещадно бит румынским боксером Михаем Нистором на чемпионате Европы 2011 года, за год до триумфальной Олимпиады-2012, где Джошуа взял золото.

Как видим, Энтони Джошуа не является неприступной крепостью. Главное для Усика – правильно изучить слабые стороны британца. Тогда шансы на спех существенно вырастут!

Кстати, букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.396, на победу Усика – 3.54, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

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