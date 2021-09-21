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Усик вчистую проиграл россиянину, судья остановил избиение: самое ужасное фиаско украинца

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 сентября, 12:25
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Перед поединком Энтони Джошуа с Александром Усиком в Великобритании вспомнили поражение украинца, подобных которому в его карьере больше не было
Усик и его обидчик Коробов
Усик и его обидчик Коробов / Фото: Getty Images, Instagram

Олимпийский чемпион-2012, абсолютный чемпион мира в крузервейте, 18 побед и ноль поражений в профи... Сложно представить, что когда-либо Александр Усик мог проигрывать в одну калитку. Но это было.

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О таком поражении Усика сегодня вспомнили британские журналисты, рассчитывая, видимо, что это придаст уверенности их звездному соотечественнику Энтони Джошуа перед боем с украинцем на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Постер боя Усик – Джошуа
Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Это случилось 15 лет назад, 21 июля 2006 года, на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве – а теперь внимание! – в весовой категории до 75 кг.

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В полуфинале тех соревнований 19-летний Александр Усик проиграл 23-летнему россиянину, на тот момент уже чемпиону мира, Матвею Коробову – в третьем раунде судья зафиксировал досрочную победу Коробова с формулировкой за явным преимуществом.

"Перед тем боем я был фаворитом, Усик – аутсайдером. Я о нем ничего к тому моменту не слышал, – приводит слова Матвея Коробова SkySports. – Я сбил его с ног, рефери отсчитал Усику нокдаун. По-моему, это был конец второго раунда. А в третьем бой остановили, потому что я на голову превосходил Усика".

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

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Речь идет о Правиле милосердия – когда судья решает пощадить бойца, проигрывающего без шансов.

Британский победитель Игр Содружества Стивен Смит вспоминает: "Тогда Коробов был невероятным боксером. Он то и дело побеждал по Правилу милосердия, превосходя соперников на 20 баллов по ходу боя. Проиграй так Усик сейчас – это была бы сенсация. А тогда это никого не удивило, потому что Коробов всех отправлял на настил ринга".

Спустя три месяца Усик с Коробов должны были встретиться снова, в Азербайджане, но Коробов добыл победу без боя, так как Усик на него не вышел – пишут британские медиа.

Кто бы тогда мог подумать, что Усик станет тем, кем он стал?

"Позже Усик снова появился в украинской сборной, но – уже на две категории выше, поднявшись до 91 кг, – говорит британец Тони Джеффрис, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в категории 81 кг. – Как мы слышали, единственной причиной было то, что в весе 81 кг у Украины был другой талантливый боец – Исмаил Силлах. Это могло показаться смешным, но перейдя в вес 91 кг, Усик стал в нем доминировать. Не пустил на Игры-2008 нашего Дэнни Прайса, бойца очень высокого уровня, победив того по очкам"

"В весе 91 кг Усик принялся бегать вокруг своих соперников и делать с ними, что хочет", – поражается Джеффрис.

Бой Усик – Чисора
Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

25 сентября в ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм" поймать Александра Усика попытается Энтони Джошуа.

Но, по мнению Коробова, того самого обидчика Усика, сделать это Энтони будет непросто.

"Джошуа крупнее, но Усику по силам выдержать такой размер. С его скоростью, с его работой ног и с его нетрадиционной стойкой и комбинациями, он может спокойно победить Джошуа", – говорит 38-летний Коробов, который в 2019-м проиграл свой бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американцу Крису Юбэнку и больших титулов в боксе вряд ли уже добьется

"Бой Джошуа – Усик может оказаться затяжным, а может коротким. Тут все может решить один удар, нанесенный правильно и вовремя", – дал свой прогноз россиянин.

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