Нашел крысу возле Усика: хейтер Ломаченко снова взялся за его кума

Главный хейтер Василия Ломаченко украинский боксер Иван Редкач, давно проживающий в США, сделал неожиданное заявление в адрес Александра Усика и его промоутера Александра Красюка перед поединком с Энтони Джошуа 25 сентября.
Неожиданное – если учесть, как Редкач песочил Усика до этого.
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В этот раз Редкач сравнил Усика с черепашкой-ниндзя, а его промоутера – с мудрой крысой-мутантом из того же мультфильма, заменявшего черепашкам отца.
"Без Саши Красюка боя с Джошуа не было бы. Так что, фанаты бокса, давайте скажем спасибо Саше Красюку за такую возможность увидеть бой двух олимпийских чемпионов, и неважно, какой у них будет гонорар. Главное – это бои. Это история", – написал Редкач у себя в Instagram.
При этом Редкач пожелал Усику удачи фразой: "Санька, вперед!"
Отметим, что ранее Редкач требовал изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика.
А позже Редкач обвинил Усика в лицемерии. "Ответ Усика на вопрос "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – говорил Редкач.