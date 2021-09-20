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"Господь много раз уберегал меня": откровенное признание Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 сентября, 09:33
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Накануне чемпионского боя с Энтони Джошуа обязательный претендент на титул WBO Александр Усик рассказал, что вера очень важна в его жизни
Александр Усик: "Есть Господь Бог, вот в него надо верить"
Александр Усик: "Есть Господь Бог, вот в него надо верить" / Фото: Instagram

Уже в эту субботу в Лондоне состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель титулов по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа встретится с Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

Накануне поединка обязательный претендент на титул WBO Александр Усик рассказал о роли веры в своей жизни.

"Есть Господь Бог, вот в него надо верить. Многие говорят, что если ты его не видишь, то как можешь в него верить. А я сейчас сижу и наблюдаю, как ветер шатает деревья. Но мы же ветер не видим. Мы видим его действия. Так же и с верой.

Если меня спросят: "Почему ты веришь?", то я не смогу сказать. Я просто верю. Потому что это мне помогает, потому что я знаю, что по жизни Господь много раз отводил меня от каких-то вещей, уберегал, уберегает и будет уберегать. Вера очень важна – в себя, в Господа", – цитирует Усика fightnews.info.

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Ранее мы писали, что Александр Усик снялся в клипе дуэта ANNA MARIA на песню Light up ("Зажги").

Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" В принципе, Усик также боится сказать, что Россия оккупировала Крым.

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