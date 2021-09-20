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Parimatch Ukraine запускает масштабную платформу Responsible Gambling: Болей сердцем – играй головой!

Актуально
20 сентября, 14:22
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Первый амбассадор ответственной игры Parimatch – Александр Усик

Parimatch Ukraine начинает масштабную платформу, посвященную Responsible Gambling – "Болей сердцем – играй головой!", – в рамках всемирной стратегии поддержки принципов ответственной игры. Инициатива призвана предоставить обществу, игрокам и работникам индустрии уникальные и разнообразные взгляды на азартные игры. Цель – сформировать понимание, как операторы рынка могут играть важную роль в профилактике потенциальных проблем азартных игр. Первый амбассадор проекта "Болей сердцем – играй головой!" от Parimatch – всемирно известный боксер Александр Усик.

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Parimatch Ukraine, как первый и единственный на сегодня лицензионный букмекер в стране, объявляет о полной приверженности и соответствии принципам ответственной игры. Компания сосредоточится на предоставлении инструментов, необходимых для того, чтобы помочь игроку принимать ответственные и обоснованные решения, а также проводить образовательные мероприятия и разъяснительную работу со своими клиентами. Сегодня на сайте букмекера уже работает система самоконтроля и круглосуточная служба поддержки, которая может помочь выбрать ограничительную меру.

Перед брендом Parimatch стоят глобальные вызовы и для того, чтобы вывести Responsible Gambling на новый уровень, он привлекает амбассадоров ответственной игры. Первым станет абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, золотой призер Олимпиады-2012 Александр Усик. Путь боксера к победам – это напряженные тренировки и четкий план на каждый бой. Именно это позволяет ему не только наслаждаться победами, но и получать удовольствие от самого бокса. Все как в игре!

Александр Усик: "Сила воли, внутренняя мотивация, стратегия – ключевые элементы для победы. Важно сохранять контроль во время игры, понимать, что это исключительно способ получения положительных эмоций, и всегда можно сделать паузу или получить помощь в случае необходимости. Это я вкладываю в понятие ответственной игры. Поэтому присоединяюсь к инициативе бренда Parimatch, которая повысит осведомленность игроков о принципах честной, ответственной и прозрачной игры".

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CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич: "Parimatch Ukraine является первым и единственным лицензионным букмекером в Украине. Этот статус требует ответственности, в первую очередь перед тысячами наших клиентов и работников. Поэтому наша идеология бизнеса построена именно на принципах и ценностях ответственной игры. Для нас важно, чтобы игра на платформе pm.ua приносила исключительно приятные эмоции и удовольствие".

Запуск коммуникационной и образовательной платформы, посвященной Responsible Gambling – "Болей сердцем – играй головой!", – часть глобальной стратегии развития Parimatch Ukraine. В партнерстве с амбассадорами ответственной игры компания продолжит формировать культуру досуга азартных игр и повышать сознание игроков. Кроме того, компания планирует разрабатывать технические инструменты мониторинга благодаря искусственному интеллекту и помощи игрокам.

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